Son Dakika Haberleri: Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu

Bediha Tacyıldız Avrupa Şampiyonu oldu

7 saat önce

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bediha Tacyıldız, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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Düzce Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bediha Tacyıldız, Belarus'un Minsk kentinde düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.


Avrupa Büyükler Muay Thai Şampiyonası'nda 67kg da ringe çıkan başarılı öğrenci Bediha Tacyıldız, uluslararası müsabakalarda daha önce defalarca okuttuğu İstiklal Marşımızı bir kez daha okutma başarısını göstererek Ülkemizin, Düzce Üniversitesi'nin ve sevdiklerinin gurur kaynağı oldu. Birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak finalde Rus sporcuyla karşı karşıya gelen Milli Sporcumuz Bediha Tacyıldız, Rus rakibine de şans tanımadı ve Avrupa şampiyonu oldu.


Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada; "Türkiye ve Dünya Şampiyonu öğrencimiz Bediha Tacyıldız'ı başarılarından dolayı tebrik eder, gelişmesine katkı sağlayan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine, Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
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