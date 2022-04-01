Bedir Camii ibadete açıldı - Son Dakika
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Bedir Camii ibadete açıldı

01.04.2022 15:48
Bedir Camii ibadete açıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında 5 yıl önce Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle yapımına başlanan Bedir Camii Ramazan Ayı'nın başlamasına bir gün kala ibadete açıldı.

Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde inşa edilen ve içinde Kur'an Kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda 1400 kişi namaz kılabilecek.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde temeli 2017 yılında atılan Bedir Camii'nin inşaatı tamamlandı. Bağcılar Belediyesi ve cami derneğinin desteğiyle yapılan camide bugün Cuma namazında ezan sesi yükseldi. Cuma namazını bu camide kılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, " Türkiye'de camileri kentsel dönüşüme tabi tutan sadece Bağcılar Belediyesi. Betonundan demirine kadar malzeme noktasında her şeyini karşılıyoruz. Şimdiye kadar 24 camimizi aynı şekilde dönüştürdük. Cami derneğimizle birlikte dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğu kadar camilerin etrafını kamulaştırarak genişletiyoruz. Bu caminin etrafında da binalar vardı kamulaştırdık ve bahçe yaptık. İnşallah gelecek nesiller burada yetişecek" dedi.

Selçuklu Yıldızı gibi parlayacak

Cuma namazına; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da iştirak etti. Selçuklu yıldızlı mimarisine uygun şekilde yapılan ve içinde Kur'an Kursu da bulunan iki katlı camide aynı anda 1400 kişi ibadet edebilecek.

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Kaynak: Bültenler

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Selçuklu, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedir Camii ibadete açıldı - Son Dakika

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