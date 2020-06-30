Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti - Son Dakika

Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

Anneanne Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada AA muhabirine, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Milletimden, devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler." dedi.

Kızı ve torununun acısını hala yüreğinde hissettiğini vurgulayan Demir, "Yavrumun acısı bir türlü dinmiyor. Allah milletime zeval vermesin, Cumhurbaşkanıma zeval vermesin. Elinden geldiği kadar uğraşıyor. Askerlerime Allah güç, kuvvet versin. Şehitliğe uğrayıp yavruma müjdesini vereceğim, katilleri yok olduğu için." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın paylaşımı


Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabb'im, kahraman güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Bir kez de bu vesile ile Bedirhan bebek ve annesine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, 11 Mayıs 2019'da Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:21:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]