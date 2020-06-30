Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti -... - Son Dakika

Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti -...

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Partizan" kod adlı Adil Akyürek'in etkisiz hale getirilmesi, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı

Anneanne Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada AA muhabirine, "Yavrumun katillerinden birini daha yakalamışlar. Milletimden, devletimden ve askerlerimden Allah razı olsun. Beni sevindirdiler." dedi.

Kızı ve torununun acısını hala yüreğinde hissettiğini vurgulayan Demir, "Yavrumun acısı bir türlü dinmiyor. Allah milletime zeval vermesin, Cumhurbaşkanıma zeval vermesin. Elinden geldiği kadar uğraşıyor. Askerlerime Allah güç, kuvvet versin. Şehitliğe uğrayıp yavruma müjdesini vereceğim, katilleri yok olduğu için." diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın paylaşımı

Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabb'im, kahraman güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Bir kez de bu vesile ile Bedirhan bebek ve annesine rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

Saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ile eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim, 11 Mayıs 2019'da Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti -... - Son Dakika

Son Dakika

18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 09:44 Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 19:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bedirhan bebeği şehit eden teröristin etkisiz hale getirilmesi anneannesinin yüreğine su serpti -... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]