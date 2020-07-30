Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor - Son Dakika

Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın adının yaşatıldığı üs bölgesinde fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere...

Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarının yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 10 aylık Bedirhan Mustafa'nın adının yaşatıldığı üs bölgesinde fedakarca görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere geçit vermiyor.

Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi'nde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden ve dönüş yolunda, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda annesiyle şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği "Şehit Bebek M. Bedirhan Üs Bölgesi"nde görevli güvenlik güçleri, dosta güven, düşmana korku salıyor.

Şehit bebeğin babasının daha önce görev yaptığı 2 bin 608 rakımlı üs bölgesinde de PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen jandarma, özel harekat polisi ve güvenlik korucuları, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanların desteğiyle 7 gün 24 saat nöbet tutarak teröristlere göz açtırmıyor.

Teröristlerin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sınır bölgelerindeki yüksek rakımlı tepelere yapılan üs bölgelerinde, geçiş güzergahlarını kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla huzur ve güven ortamını bozmak için masum insanları hedef alan terör örgütüne ağır kayıplar verdiriyor.

Şehit bebek ile annesinin kanı yerde kalmadı

Yüksekova kırsalında 30 Haziran 2020'de jandarma komando timlerince düzenlenen operasyonda, 10 aylık bebek ile annesinin şehit edilmesi olayının faillerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu "Partizan" kod adlı Adil Akyürek etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 11 Mayıs 2019'da Yüksekova'da düzenlenen operasyonda da olayın faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir ve "Serhildan Gever" kod adlı Yavuz Bozkurt yakalandı.

Jandarmanın çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

"Terörle mücadelemiz devam edecek"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, şehit bebek Bedirhan Mustafa'nın ismini Kalana Üs Bölgesi'ne verdiklerini anımsattı.

Kentte hem sınır bölgeleri hem de kent merkezlerinde terörle mücadelenin etkin ve başarılı şekilde sürdüğünü belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Bizim için 31 Temmuz'un başka bir anlamı da var. 31 Temmuz Bedirhan bebek ve annesinin şehit edilişinin yıl dönümü. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Saldırıya katılan teröristlerin hepsi cezalarını buldu. Olayın failleri olan teröristlerden bazıları tutuklandı, bazıları etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra şehidimiz olmaz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, asker, polis ve jandarma olarak terörle mücadelemiz devam edecek."

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bedirhan bebeğin adının yaşatıldığı üs bölgesinde teröristlere geçit verilmiyor - Son Dakika
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