Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı - Son Dakika

Bedirhan bebek ve annesinin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ve şehit Bedirhan bebek ile annesinin faili olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu ve şehit Bedirhan bebek ile annesinin faili olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "29 Haziran 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kırsal alanında jandarma birliklerimize karşı roketli saldırı yapılmıştır. 3 jandarma komando timi ve güvenlik korucularından oluşan 5 timle birlikte bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Operasyon neticesinde; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin 31 Temmuz 2018 tarihinde Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunda şehit edilen anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeğin faillerinden olduğu tespit edilmiştir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait iz takip köpekleri ile birlikte yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet termal şemsiye ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:17 Kaynak: İHA

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