Bedirhan bebek ve annesinin şehit olduğu saldırının faillerinden biri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa'nın, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu saldırının faillerinden 'Partizan' kod adlı terörist Adil Akyürek'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu 'Partizan' kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenmiştir. Teröristle birlikte; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet el bombası, 1 adet termal silah dürbünü ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.