BEDİÜZZAMAN Saidi Nursi'nin talebelerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Siyasiler, Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajları yayımladı.

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Doğan, "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yayımladığı taziye mesajında "Hüsnü Bayramoğlu, mübarek bir mevsimde Rahman'a vasıl oldu. Cenab-ı Allah mağfiret eylesin, yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayramoğlu için taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu, yayımladığı mesajında, "Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de, bu mübarek günde can emanetini Rabbi'ne teslim edenlerden oldu. Cenab-ı Allah, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım , Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda "Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Hüsnü Ağabey'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" diyerek tayize mesajını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciün. İnançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde ömrünü vakfeden Hüsnü Bayramoğlu Beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.