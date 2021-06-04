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Bedre Plajı Yaz Sezonu İçin Kapılarını Açıyor - Son Dakika

Bedre Plajı Yaz Sezonu İçin Kapılarını Açıyor

04.06.2021 21:20
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Bedre Plajı Yaz Sezonu İçin Kapılarını AçıyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesislerinde, 2021 yılı yaz sezonu hazırlıkları bir yandan aralıksız devam ederken bir yandan da kapılarını misafirlerine açıyor.

Bedre Plajı Yaz Sezonu İçin Kapılarını AçıyorEğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre Koyu Turistik Tesislerinde, 2021 yılı yaz sezonu hazırlıkları bir yandan aralıksız devam ederken bir yandan da kapılarını misafirlerine açıyor. Bölgenin en büyük ve kapsamlı turistik merkezlerinden biri olan Bedre Plajı, ziyaretçilerine kaliteli zaman geçirebilecekleri alternatif bir mekan fırsatı sunuyor. Bünyesinde Mangal Üniteleri, Mescit ve Çocuk Oyun Parkı bulunan Tesis, 160 bin metrekarelik yüz ölçümü ve 1500 metrelik sahil şeridiyle dev bir alana kurulu. Her kesimden, her yaş grubuna hitap eden tesis; konuklarımızın güvenli ve hoş bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla hizmet veriyor. Bedre plajında her yıl rutin olarak yapılan peyzaj ve diğer çalışmaların devam ettiğine değinen Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, oldukça büyük olan sahil şeridinde ve yeşil alanlarda tüm ziyaretçileri, imkanlar dahilinde en iyi şekilde konuk etmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Bedre Koyu Turistik Tesisleri, 5 Haziran Cumartesi gününden itibaren, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günleri hariç haftanın 6 günü Koronavirüs Salgın Tedbirleri kapsamında, saat 9: 00-19: 00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımızın günübirlik ziyaretlerine açılmıştır.

Haziran, oyunlar, Mescit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bedre Plajı Yaz Sezonu İçin Kapılarını Açıyor - Son Dakika


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