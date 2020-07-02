Bedrettin Dalan: Hastanede antimikrobiyal ameliyathane havası dönüyor - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla birlikte 'antimikrobiyal hastane' kavramının önemi gündeme geldi. Hastanelerin, havalandırma sisteminden, yüzeylere kadar hijyen olması ve mikrop barındırmaması, hastaların yaşamını korumak için önem taşıyor.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Havalandırma sistemi, mikrop ve virüsün yayılımında önem taşır. Eğer bir hastanede sürekli aynı hava dönerse, içerideki hava soğutularak tekrar aynı ortama kazandırılıyor demektir. Bu da mikropların bir odadan başka bir odaya taşınarak, hastane içine yayılmasına neden olabilir. Hastane inşa ederken dikkat ettiğimiz önemli noktalardan biri, hastanede sürekli dışarıdan alınan taze havanın temizlendiği bir sistem kurmak oldu. Bir hastanenin içinde sürekli aynı hava dönmemeli" dedi.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİK SAĞLAYAN MİLLİ MOLEKÜL

Yakın arkadaşı, eski Devlet ve Enerji Bakanı Veysel Atasoy, yıllar önce hastane mikrobu nedeniyle Ankara'da hayatını kaybettiğinde, çok etkilendiğini ve üzüldüğünü belirten Bedrettin Dalan, "Onun ölümünden kısa süre sonra, dünyada hastane mikrobuna en korunaklı hastaneyi inşa etmek üzere yola çıktık. Üniversitemizin teknolojisi sayesinde antimikrobiyal özellik sağlayan bir molekül geliştirdik. Bu molekülün temelinde bor var. Tamamen yerli ve milli bir molekül. İmalatçılarla konuşup 40'a yakın deney yaptık. Hastanemizdeki tüm yüzeyleri bu maddeyi kullanarak ürettirdik. Yüzeylere ek olarak, kapı kolu, elektrik düğmesi, tuvalet kapağı, duvarlar vb. hepsi mikrop öldürücü hale getirildi. Bu molekül sayesinde, hastanenin içinde, virüs dahil, mikropları etkisiz hale getiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi bu özelliğiyle literatüre geçti. Dünyada ilk ve tektir. İkincisi yok" ifadelerini kullandı.

"HASTA ODASINDA VE AMELİYATHANEDE SOLUNAN HAVA AYNI"

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan hastanelerdeki havalandırma sisteminin önemi hakkında da şu bilgileri verdi:

"Burada önemli olan, dışarıdan taze hava almak ve filtre ederek, mikroplardan arındırmaktır. Dışarıdan aldığımız taze havayı, klima santrallerinde kullandığımız filtreler üzerine uyguladığımız özel molekülümüz sayesinde ameliyathane standardında temizleyerek, hasta odaları ve tüm hastanede kullanıyoruz. Özel molekülümüzü kullanarak yaptığımız filtrelemeyle havayı mikroplardan arındırıyor, ameliyathane standardında temiz havaya ulaşabiliyoruz. Bu sayede, hastanın normal odada soluduğu hava ile ameliyathanede soluduğu hava aynı oluyor."

AMELİYAT SONRASI ÖLÜMLERİN YÜZDE 60'INDAN HASTANE MİKROBU SORUMLU

Bedrettin Dalan, "Açık yaradaki en büyük tehlike hastane mikrobudur. Bunu yok etmenin tek çaresi ise hijyenik hastane yapmaktır. Yüzeylerin antibakteriyel hale getirilmesi yetmez. Hastanın yattığı karyoladan kullandığı tüm eşyalara kadar dezenfekte edilmesi gerekir. Bu noktada karyola ve yatakların yıkanabilir olması önemli. Bunlar maliyeti yükselten unsurlar olsa da insan hayatından daha değerli değil. Biz bu nedenle ödün vermedik" dedi.

- İstanbul