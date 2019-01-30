Son Dakika Haberleri: Bedri Baykam'dan "Göreceli Zamanlar" Sergisi!

Bedri Baykam'dan "Göreceli Zamanlar" Sergisi!

58 dakika önce

Mine Sanat Galerisi Sahibi Mine Gülener'in organizasyonuyla 31 Ocak- 3 Mart tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Bedri Baykam'dan

Bedri Baykam'ın son 10 yılda yaptığı eserlerden oluşan sergi, Mine Sanat Galerisi Sahibi Mine Gülener'in organizasyonuyla 31 Ocak- 3 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

4D, Tarihin Röntgencisi ve son dönem işlerinden oluşan sergi, Baykam'ın 4D ve tuval üzerine yaptığı eseri kapsıyor.

Serginin açılış kokteyli 31 Ocak 2019, Perşembe Günü, Saat 18:00 itibariyle Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Tüm sanatseverler davetlidir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

Bedri Baykam, Caddebostan, Kadıköy Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu

Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:10:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bedri Baykam'dan "Göreceli Zamanlar" Sergisi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]