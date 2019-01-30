Bedri Baykam'dan "Göreceli Zamanlar" Sergisi!
58 dakika önce
Mine Sanat Galerisi Sahibi Mine Gülener'in organizasyonuyla 31 Ocak- 3 Mart tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sergileniyor.
Bedri Baykam'ın son 10 yılda yaptığı eserlerden oluşan sergi, Mine Sanat Galerisi Sahibi Mine Gülener'in organizasyonuyla 31 Ocak- 3 Mart 2019 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde sergileniyor.
4D, Tarihin Röntgencisi ve son dönem işlerinden oluşan sergi, Baykam'ın 4D ve tuval üzerine yaptığı eseri kapsıyor.
Serginin açılış kokteyli 31 Ocak 2019, Perşembe Günü, Saat 18:00 itibariyle Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Tüm sanatseverler davetlidir.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:12 Kaynak: Bültenler
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