Son Dakika Haberleri: Bedri Koraman mezarı başında anıldı - MUĞLA
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Bedri Koraman mezarı başında anıldı - MUĞLA

1 saat önce

Karikatürist Bedri Koraman, ölümünün dördüncü yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karikatürist Bedri Koraman, ölümünün dördüncü yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren Bedri Koraman için Torba Mahallesi'ndeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.
Bedri Koraman'ın eşi Nil Koraman'ın organize ettiği törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, sanatçı Fedon, yazar Can Pulak ile çok sayıda kişi katıldı. Törende, Koraman için dua edildi.
Nil Koraman, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eşini hiç unutamadığını ve çok özlediğini söyleyerek, "Zaman ilaç diyorlar ama benim için hiç ilaç değil. Çünkü çok özledim. O eşi olmayan mükemmel bir insandı. Onu unutturmamaya çalışacağım." dedi.
Bedri Koraman mezarı başında anıldı - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:17 Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Bedri Koraman, Kültür Sanat
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