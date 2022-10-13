Bedri Serter'den 'Konaklama Vergisi' Tepkisi: "Çadırlarımız Var ya Gidiyoruz Deniz Kenarında Oturuyoruz; Bunların Bulundukları Konumdan Vergi Almaya...

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, yıl başında yürürlüğe girecek olan konaklama vergisine ilişkin, "Hani çadırlarımız var ya gidiyoruz deniz kenarında oturuyoruz, karavanlarımız var küçük, gidiyoruz bir yerde çocuklarımızla eğlenmek için iki saat, üç saat; bunların bulundukları konumdan vergi almaya çalışıyorlar. Ne yapacaklar acaba? Vergi memurlarını oraya mı gönderecekler, yoksa mahalle bekçilerini üstlerine mi salacaklar, yoksa orman köylülerine burada bir günlük veya iki günlük tatil yapan vatandaşlarımızı ihbar mı ettirecekler" dedi.

2019 yılında çıkarılan ancak ertelenen, konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bedri Serter, bugün yaptığı açıklamada, bu düzenlemeye tepki gösterdi. Serter, şunları söyledi:

"Yine yeniden vergi, vergi, vergi… Geçmediğimiz köprülerin vergisi, yürümediğimiz yolların vergisi, almadığımız havanın vergisi. Artık bu 20 yıllık iktidar, nereden bizleri sömüreceğini şaşırmış vaziyette. Son düzlükte ne çıkarttılar biliyor musunuz? Hani çadırlarımız var ya gidiyoruz deniz kenarında oturuyoruz, karavanlarımız var küçük, gidiyoruz bir yerde çocuklarımızla eğlenmek için iki saat, üç saat; bunların bulundukları konumdan vergi almaya çalışıyorlar. Ne yapacaklar acaba? Vergi memurlarını oraya mı gönderecekler, yoksa mahalle bekçilerini üstlerine mi salacaklar, yoksa orman köylülerine burada bir günlük veya iki günlük tatil yapan vatandaşlarımızı ihbar mı ettirecekler? Şaşkınız. Yeter artık, çekin şu halktan artık elinizi, kolunuzu. Bırakın, giderlerin hepsini kesin. 10 milyon TL sarayınızın günlük gideri var Sayıştay'ın raporlarına göre, bunları kesin. İnsanların bir günlük, üç saatlik, beş saatlik tatillerinin üstünde zehir zemberek yağmur yağdırmayın."