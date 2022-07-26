Bedri Serter: "Maaşları Artırıyorsunuz, Fiyatlar da Koşa Koşa Gidiyor"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye ekonomisinin giderek kötüye gittiğini belirterek, "Maaşları ne kadar artırırsanız artırın, alım gücümüz düştüğü sürece anlamı yok. Maaşları artırıyorsunuz, fiyatlar da koşa koşa gidiyor. Ekmek 5 lira oldu, geçen sene 2 liraydı. Gevrek geçen sene 2 liraydı bu sene 5 lira. İnanılmaz bir fiyat artışı var" dedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de "Ekonomik olarak zordayız. Devletin hoşgörüsünü, sahiplenmesini maalesef göremedik" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası üyesi Bedri Serter, İzmir Kemeraltı'ndaki bir otelde Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım ile basın toplantısı düzenledi.

"YENİ DOĞAN BEBEK 25 BİN TL BORÇLU"

Türkiye ekonomisinin giderek kötüleştiğini söyleyen Serter, hükümeti eleştirerek şöyle konuştu:

"Çok zor günler geçirmekteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasının üyelerinden biriyim. 41 ile gittik bugüne kadar. Ekonomi masamızda 'Ekobüs' diye bir otobüsümüz var. Ankara'dan otobüsümüze biniyoruz, çeşitli yerlere uğruyoruz. Esnaf kardeşlerimizi, fabrikaları ziyaret ediyoruz. En son Elazığ'daydık. Elazığ'da ciddi bir çalışma yaptık. Anadolu'da bir ışığın yandığını görmekteyim. İktidar çok uzak değil ama çok da yakın değil. Çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Genel Başkanımızın pazar günkü Balıkesir mitingi muhteşem geçti. 60 bine yakın vatandaşımızla beraberdik. Çok doğru mesajlar verildi. İktidara gittiğimiz bu yolda Türkiye'nin sorunlarını ele almaktayız. Şu anda TÜİK'in verilerine göre yıllık enflasyonumuz yüzde 79. Hepimiz aile geçindiriyoruz, marketlere gidiyoruz. Konfeksiyondan bir şey alıyoruz, kuaföre gidiyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Maalesef ki yüzde 79 değil. Paramız pul oldu. Dolar 17.85'lerde. Günaydın haberi gibi doların her sabah çıktığı haberini alıyoruz. Yeni doğan bebekten bugün rahmetli olmuş defnedeceğimiz vefata kadar herkesi etkiliyor. Yeni doğan bebek 25 bin TL kredi faiz borcu ile doğuyor. Sadece faiz borcu, ana parası yok bunun. Böyle bir Türkiye'yi düşünmek istemiyoruz. 20 yıllık AKP iktidarının getirdiği nokta bu."

"DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bedri Serter, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halen son çırpınışlarını yapmak istiyorlar. Hükümetler yol, köprü yapmak, insanına hizmet mecburiyetindedirler. İnsanını aç bırakmak mecburiyeti yoktur. Geçen sene 2 bin 825 lira iken asgari ücretle 325 dolar alıyorduk. Yıl başında 4 bin 550 liraya çıktı. Maaşlarımızı ne kadar artırırsak artıralım alım gücümüz düştüğü sürece anlamı yok. Maaşları artırıyorsunuz, fiyatlar da koşa koşa gidiyor. Geçen sene 2 liraydı ekmek. Gevrek geçen sene 2 liraydı bu sene 5 lira. İnanılmaz bir fiyat artışı var. En orta derece tereyağı fiyatı 110 lira, kalitelisi 160-170-180 liraları buluyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında güzel şeyler yapacağız. Türkiye bir tarım ülkesi. Tarıma ve hayvancılığa, denizlerimize sahip çıkacağız. 8 bin 33 kilometre deniz sınırımız var. Tüm şehirlerimiz denize sırtını çevirmiş durumda. Bu kadar uzun kıyı şeridine sahip ülkede denizlerden faydalanmamak mümkün değil. Bir denizcilik bakanlığımız kaldı mı ortada? Tarım Bakanlığı'na bağladılar, denizcilik birimi diye bir şey koydular. Kalmadı. Böyle bir ülkede denizcilik bakanlığı olmaz mı? Seçimi aldığımızda Türkiye'ye ciddi bir güven hasıl olacak. Arap ülkelerinden borç alabilmek için topraklarımızı satmaya kadar gidiyoruz. Şu anda gizli bir kapitülasyon yaşıyor Türkiye. Bunu 1923'ten önce padişahlık döneminde yaşadık. Büyük Atatürk, bize bu ülkeyi öyle güzel teslim etti ki bugünlerde o günleri arar hale geldik. Atatürk cumhuriyetine yakışan bir düzeni getirmek için elimizden gelen hizmeti yapacağız."

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Serter, "İster erken ister zamanında her türlüsüne hazırız. Yarın seçim olsun hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2015-2016 il başkanıyım. Her parti kendi liderini cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Ben de sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında onun mücadelesini sürdürmek isterim. Genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak yapmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

"ESNAF BAKANLIĞI KURULACAK"

Serter, son bir yılda 109 bin esnafın kepenk kapattığını belirterek, "Gerçekten esnafımız kan ağlıyor. Herkes bitmiş vaziyette. Genel başkanımızın taahhüdü olan esnaf bakanlığı kurulacak. Bütün prosedürler çalışılmakta. Başka bakanlıklar da kurulacak. Türkiye'de 1 milyon 600 bine yakın esnaf var. 5-6 milyon sadece esnaflıktan ekmek yiyen insan var. Ailelerini de katarsak 20 milyon insanımız ekmek yiyor" dedi.

GİRGİN: "KENDİMİZİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ"

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de Kemeraltı esnafının sorunlarını anlattı. Girgin şunları söyledi:

"Kendimizi yenilemek zorundayız. Otopark, aydınlatma, altyapı sorunu var. Çığırtkanlık, hanutçuluk sorun. Sorunların farkında olan bir yapımız, çözümü için çalışan bir belediyemiz ve kamumuz var. 3 yıl sürecek altyapı çalışmasına başlıyor belediyemiz. İstiyorsanız değişirsiniz. İstemiyorsanız yok olur gidersiniz. Ekonomik olarak zordayız. Devletin hoşgörüsünü, sahiplenmesini maalesef göremedik. Bu değişimin Kemeraltı için iyi olacağını düşünüyorum."