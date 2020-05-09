Bedri Usta'dan franchise fırsatı

Yeni açılacak şubeler için aylık minimum 450 bin ile 500 bin TL arasında ciro hedeflenirken kar marjı ise yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Bedrettin Aydoğdu'nun sahibi olduğu Türk kebapçısı 'Bedri Usta', ocak ayı sonu itibariyle Dubai'nin üç farklı bölgesinde hizmete giriyor. Türkiye'den sonra yurtdışına da adım atan Bedri Usta markası, gelecek aylarda ise Avrupa'daki ilk şubesini açacak. Bedri Usta, ana merkezi Sua-diye Bağdat caddesi olmak üzere İstanbul'da ve bütün Türkiye'de toplam 14 şubeye sahip. Bu şubelerden dördü franchising sistemiyle yönetiliyor. Aslında Aydoğdu'nun restoran işletmeciliği hikayesi eskiye uzanıyor. Aslen Mardinli olan Bedrettin Aydoğdu, dokuz kardeşli bir ailede dünyaya geldi. Dokuz yaşındayken ailesini Mardin'de bırakıp Adana'ya çalışmaya giden Aydoğdu, bir akrabasının yanında kebapçı çırağı oldu.









