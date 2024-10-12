Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti - Son Dakika
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Gastronomi

Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sırasında iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'a bir destek de Bedri Usta ismi ile tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan geldi. Aydoğdu, kızı ve arkadaşlarını da yanına alarak Köfteci Yusuf'ta yemek yemeye gitti.

12.10.2024 15:20
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7 yaşında göç ettiği Adana'da kebapçılık ile ilgilenmeye başlayan ve kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Bedri Usta ismi ile tanınan Bedrettin Aydoğdu'dan Köfteci Yusuf'a destek mesajı geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEZ"

Köfteci Yusuf'un şubelerinden birinin önüne giden Aydoğdu, "290 şubesi olan adam niye böyle bir şey yapsın? 12 bin çalışanı olan marka böyle bir şeye tenezzül etmez. Bugün köfte yemeye geldim" dedi.

Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Gastronomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gastronomi Bedri Usta, Köfteci Yusuf olayında tarafını belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Muharrem Yüzügüldü:
    Tarım bakanlığı ozaman sahtekarmı koca tavrım bakanlığını yalancı duruma düşürmeyin lütfen sahtekar olan KÖFTECİ YUSUFDUR !!! 75 238 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Show Yapmaya devam ediyor Her Zamanki Gibi 58 136 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bence bir kurban lazımdı .Buda köfteci yusuf oldu.Nicelerine dokunamıyorlar bile..Tuhaf değil mi.. 118 20 Yanıtla
  • Temur Altuntaş:
    Dilerim Allah'tan böyle bir yola tevessül etmemiştir adı gibi temiz kalmasını ben de isterim Rabbim inşallah böyle bir şey yapmasın müsaade etmez 113 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o zaman tarim bakanligina deil de. bedri ustaya guvenelim. koca ulkeyi gelsin o yonetsin 47 49 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Köfteci jousefin ipini sen bile kurtaramazsın, sabaha kadar köfte ye 27 66 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sizlerin anlamadı şey şu para için değil zaten köfteye farklı bir lezzet kattığı için tadı diğer köftelerden farklı olmasını istediği için domuz eti katılıyor 21 67 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Bu ülkede çernobil faciasından sonra olay yerine gidip o bitkilerden çay içim yapan milletvekili vardı.Kanserojen olmadığını iddia ediyordu.Ne oldu şuan hala izleri var. Bu saatten sonra domuz Eti kullanmaz ama artık kimse gitmez. 55 33 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    2-3-5 şubesi olan yapmaz 290 şubesi olan yapar 28 51 Yanıtla
  • Levent Kule:
    Türkiyenin başkaları tarafından yönetildiğinin ap açık resmidir oyuna gelmeyelim 41 10 Yanıtla
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