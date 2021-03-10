Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu - Son Dakika

Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu

10.03.2021 16:44
Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu, System.String[]

Görme engelli bir solist ve 4 özel gereksinimli gençten oluşan Fark Band, 70'ler ve 80'lere damga vuran Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla farkındalık yaratmak için müzik dünyasına adım attı.

Görme engelli bir solist ve 4 özel gereksinimli gençten oluşan Fark Band, 70'ler ve 80'lere damga vuran Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısının Türkçe versiyonuyla farkındalık yaratmak için müzik dünyasına adım attı.İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Hakan Kural, "Toplumun 'engelli' diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz" dedi.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) daha önce Pink Floyd şarkısı Another Brick'in The Wall Türkçe versiyonunu seslendirip, klip çekmişti. Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Barry Gibb, 'Stayin Alive' şarkısını toplumsal farkındalık için İZEV'e bağışladı. Fark Band'in seslendirdiği 'Yanımda Ol, Benimle Ol' şarkısı, bütünleşmiş bir toplum için birliktelik çağrısı yaparken, özel gereksinimli gençlerin hayatın her alanında var olabileceklerini temsil ediyor.

Yaşam Hakkı – Duvar video klibinde metafor olan duvarı yıkan özel gereksinimli gençler, çekimleri 4 ay süren devam klibinde duvarın diğer tarafına geçerek  Bee Gees – Stayin Alive şarkısının Türkçe farkındalık versiyonuyla 'Yanımda Ol, Benimle Ol' dedi. Video klipte İZEV'in özel gereksinimli bireylerden oluşan Fark Band adlı müzik grubunun üyeleri olan görme engelli solist Buğra Kurtuluş'a özel gereksinimli İZEV gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor. Gençler, mottolarını ise 'Eksik yaprağı sen tamamla' olarak belirledi.

HEDEFLERİ YAŞAM KÖYÜ OLUŞTURMAK

Şarkının Türkçe versiyonu olan devam klibiyle başta YouTube olmak üzere tüm müzik platformları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşılması  ve toplumda çok yönlü farkındalık yaratılması hedefleniyor.  Görme engelli, down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimi bulunan İZEV gençleri Bee Gees grubunun desteğiyle gerçekleştirdikleri  çalışmayı,  Türkiye'dek, onbinlerce özel gereksinimli birey ve ailelerine hediye ediyor.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü yaklaşırken gençlerin hedefi tüm özel gereksinimli bireylerin hayata eşit yaşam hakkıyla katılmalarını sağlamak, onlar için kurulması gereken yaşam köyüne dair gündem oluşturmak ve bütünleşmiş bir toplum için kamuoyu yaratmak.

İŞARET DİLİ VE SESLİ BETİMLEME VERSİYONLARI DA VAR

9 dilde alt yazılı, işaret dili ve sesli betimleme versiyonlarıyla YouTube'da yayınlanan ve tüm dijital müzik platformlarında yayına giren 'Yanımda Ol, Benimle Ol'un sözleri Hakan Kural tarafından yazıldı. Düzenlemesini ise Selim Çaldıran yaptı. Klip çekimleri İstanbul'un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. Klip senaryosunda özel gereksinimli gençlerin yaşam algısına dair küçük süprizler bulunuyor. 4 özel gereksinimli gencin görme engelli soliste eşlik ettiği video klipte, toplumun her kesimini temsil eden sevilen simalar destek için kamera önüne geçti.  Klipte rol alan ünlü simalar arasında; Yavuz Dizdar, Özlem Gürses, Eda Erdem, Pınar Altuğ, Murat Tarman, Koray Avcı, Birol Topuz, Larissa ve Burak Gacamer ve Jason Tahincioğlu yer aldı.

"ROL MODEL OLMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Hakan Kural, "Toplumun 'engelli' diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurt içi hem de yurt dışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz. Bu modelin sivil toplum dünyası için de ayrıca önemli olduğunu düşünüyoruz, yardım toplamadan, ajitasyon yapmadan var olmanın bir örneği olacak projemiz. Aslında bir hayale ve onu yapabileceğimize inandık. Sıfır bütçe ile yola çıktık çok değerli insanların katkılarıyla ses getiren işlere imza attık. Gençlerimize ve onların nezdinde milyonlarca özel gereksinimli ve farklı gelişen gence neler yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Hedefimiz onların parçalarının müzik listelerinde yer alarak onların sahneye çıkarak milyonlara ulaşmaları, seslerini duyurmaları olacak. Beeges'in Stayin Alive parçasını yorumladığımız Yanımda ol Benimle ol eserimiz bizim için toplumsal bir bütünleşme çağrısı niteliği taşıyor. Onlar kendi dünyalarından Yanımda ol Benlime ol diye haykırıyorlar. Bir önceki klipten farklı olarak bu kez Fark Band ile gerçek bir müzik grubu olarak şarkımız tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunulacak" ifadelerini kullandı.

"BU PROJE İLE ALGILARI DEĞİŞTİRDİK"

Fark Band grubunun görme engelli solisti Buğra Kurtuluş ise "Duygularımı saklamayı becerebilen birisi değilim. Bu projede çok duygulandım. Benim bu hayatta yapmak istediğim her şey ile örtüşen bir proje oldu. Önceki dönemlerde müzik ile uğraştığımda bu kadar etkili olmuyordu. Ne yaparsak yapalım insanların zihinlerindeki algı yıkılmıyordu. Bu projeyle bu algıyı kırabileceğimize hatta değiştirdiğimize inanıyorum. Beni engelliler gününde sahneye davet ediyorlardı. Oysa ben birkaç dilde şarkı söyleyebilen bir yorumcuyum. Bu projeyle beni anlayan insanlarla birlikte olmanın mutluluğu bambaşka" diye konuştu.


Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu
Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu
Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu
Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu
Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu

Görme Engelli, Bee Gees, Engelli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bee Gees'in Stayin' Alive şarkısı engelli gençlerin sesi oldu - Son Dakika


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