Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor - Son Dakika Ekonomi

Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor

6 saat önce

Bee'o, Arı Sütü Ham Bal çocuk ürünü ile dört mevsim çocukların beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor, System.String[]

Bee'o, Arı Sütü Ham Bal çocuk ürünü ile dört mevsim çocukların beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, katma değerli, yaratıcı ürünleri sayesinde ödül sayısını 30'a yükselten Bee'o, yüzde 100 doğal, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, aynı zamanda Amerika Kaliforniya'da düzenlenen "EKO Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen Arı Sütü Ham Bal (çocuklar için) ürününü, çocukların beslenmesine destek için sunuyor.


Bee'o, Arı Sütü Ham Bal çocuk ürünü ile dört mevsim çocukların beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bee'o bu ürünü çocukların günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmesini öneriyor. Ürün, doğrudan veya ılık ya da soğuk gıdaların içerisine katılabilecek kıvamda bulunuyor.

Çocuklar severek tüketsin diye…


Bee'o, Türkiye'de ilk defa "Sözleşmeli Arıcılık" modeliyle kovandan sofraya kontrollü koşullarda ürettiği arı ürünlerinden ham bal ve arı sütünü bir araya getiriyor.

Bee'o Arı Sütü Ham Bal (çocuklar için) ürününü, çocukların severek tükettiği bir formül ile sunuyor. Bu karışım, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Böylece arı sütünün ve ham balın besleyiciliği yüzde 100 doğal olarak çocuklarla buluşuyor.

Arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullandıkları değerli bir arı ürünüdür. Arılar, içgüdüsel olarak kovanda bir arıyı yoğun miktarda arı sütü ile beslerler ve o arı diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişerek kraliçe arıya dönüşür.


İşçi arılar 45 gün kadar yaşarken, kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenerek 5-7 yıla kadar yaşayabilir. Ayrıca, her gün kovana 2 bin yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar.


Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6) ayrıca çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunların yanı sıra; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan, royalaktin proteinini ve 10-HDA organik asidini içerir. Bu değerli besin öğeleri arı sütünü çok özel kılar.

Amerika Birleşik Devletleri, Propolis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor
ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi

Son Dakika Haberleri
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
18:54 İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]