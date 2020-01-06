Bee'o, Arı Sütü Ham Bal ile çocukların beslenmesine değer katıyor

Bee'o, Arı Sütü Ham Bal çocuk ürünü ile dört mevsim çocukların beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, katma değerli, yaratıcı ürünleri sayesinde ödül sayısını 30'a yükselten Bee'o, yüzde 100 doğal, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen, aynı zamanda Amerika Kaliforniya'da düzenlenen "EKO Mükemmellik Ödülleri" yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen Arı Sütü Ham Bal (çocuklar için) ürününü, çocukların beslenmesine destek için sunuyor.



Bee'o, Arı Sütü Ham Bal çocuk ürünü ile dört mevsim çocukların beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bee'o bu ürünü çocukların günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmesini öneriyor. Ürün, doğrudan veya ılık ya da soğuk gıdaların içerisine katılabilecek kıvamda bulunuyor.

Çocuklar severek tüketsin diye…



Bee'o, Türkiye'de ilk defa "Sözleşmeli Arıcılık" modeliyle kovandan sofraya kontrollü koşullarda ürettiği arı ürünlerinden ham bal ve arı sütünü bir araya getiriyor.

Bee'o Arı Sütü Ham Bal (çocuklar için) ürününü, çocukların severek tükettiği bir formül ile sunuyor. Bu karışım, ilave yağ, şeker, koruyucu ve katkı maddesi içermiyor. Böylece arı sütünün ve ham balın besleyiciliği yüzde 100 doğal olarak çocuklarla buluşuyor.

Arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullandıkları değerli bir arı ürünüdür. Arılar, içgüdüsel olarak kovanda bir arıyı yoğun miktarda arı sütü ile beslerler ve o arı diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişerek kraliçe arıya dönüşür.



İşçi arılar 45 gün kadar yaşarken, kraliçe arı hayatı boyunca arı sütü ile beslenerek 5-7 yıla kadar yaşayabilir. Ayrıca, her gün kovana 2 bin yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar.



Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6) ayrıca çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunların yanı sıra; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan, royalaktin proteinini ve 10-HDA organik asidini içerir. Bu değerli besin öğeleri arı sütünü çok özel kılar.