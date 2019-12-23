BEE'O'dan yılbaşına özel en lezzetli tat

BEE'O, "Propolisli Ham Ballı Çikolata" ve "Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Truffles Çikolata Mix" ürünleriyle yılbaşı hediyenize lezzet ve doğallık katacak.



BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, BEE'O'nun, günlük fenolik flavonoid ihtiyacınızın karşılanmasına yardımcı olan el yapımı Propolisli Ham Ballı Çikolatası'nın kaplamasında, sadece bitter kakao ve propolis var, içinde ise ham bal ve propolis dolgu olarak bulunuyor. İlave yağ, şeker, koruyucu ve katkı içermeyen ürün, tamamen doğal ve tadı lezzetli bir yılbaşı hediyesi alternatifi oluşturuyor.



Diğer bir alternatif olan BEE'O Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Truffles Çikolata Mix'in de çikolata kaplamasında sadece bitter kakao ve propolis bulunuyor.

İçi ham bal, propolis, yer fıstığı ve fındık dolgulu çikolatalardan oluşan doğal ve katkısız ürün, çocuklar ve yetişkinlerin severek tüketmesi için 6'lı ve 12'li çeşitleri ile sunuluyor.