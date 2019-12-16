BEE'O'dan yılbaşına özel tatlar

Yılbaşında en çok tercih edilen lezzetlerden olan çikolataya, BEE'O'dan yüzde 100 doğal, propolisli ve ham ballı alternatifler geliyor.

BEE'O'dan yapılan açıklamaya göre, arı ürünlerini herkesin sevebileceği formlara dönüştüren BEE'O, "Propolisli Ham Ballı Çikolata" ve "Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Truffles Çikolata Mix" ürünleriyle yılbaşı hediyelerine lezzet ve doğallık katıyor.

BEE'O'nun, günlük fenolik flavonoid ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olan el yapımı "Propolisli Ham Ballı Çikolatası"nın kaplamasında, sadece bitter kakao ve propolis yer alırken, içinde ise ham bal ve propolis dolgu olarak bulunuyor. İlave yağ, şeker, koruyucu ve katkı içermeyen ürün, tamamen doğal ve tadı lezzetli bir yılbaşı hediyesi alternatifi oluşturuyor.

"BEE'O Ham Ballı Yer Fıstıklı Fındıklı Truffles Çikolata Mix"in de çikolata kaplamasında sadece bitter kakao ve propolis bulunuyor. İçi ham bal, propolis, yer fıstığı ve fındık dolgulu çikolatalardan oluşan doğal ve katkısız ürün, çocuklar ve yetişkinlerin severek tüketmesi için 6'lı ve 12'li çeşitleri ile sunuluyor.