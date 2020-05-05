BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı: "Propolis kullanımı Kovid-19 sürecinde yaygınlaştı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı: 'Propolis kullanımı Kovid-19 sürecinde yaygınlaştı' - Son Dakika Ekonomi

BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı: "Propolis kullanımı Kovid-19 sürecinde yaygınlaştı"

6 saat önce

BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını belirterek, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve...

BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı:

BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını belirterek, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve bakterilerle baş başa kalıyor. Bu dönemde propolisin de doğal bir bağışıklık güçlendirici olarak önemi çok anlaşıldı, kullanımı çok yaygınlaştı." ifadelerini kullandı.


BEE'O'nun Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın da katıldığı, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın yönettiği, Zoom üzerinden video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, propolis, ham bal ve arı ürünleri konuşuldu.


Toplantıda konuşan Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'nin en büyük yerli propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisi olduklarını, 3 bine yakın sözleşmeli arıcılarının olduğunu ve arıcılarına malzeme, ekipman, eğitim ve alım garantisi verdiklerini bildirdi.


Samancı, yakında arı zehrini de formüllerine dahil edeceklerini, yerli üretip dünya markası olma yolunda ilerlediklerini ve amaçlarının, hem Türkiye'de hem de dünyada arıcılığı geliştirmek olduğunu söyledi.


Hem Avrupa'da hem Amerika'da olmak üzere toplamda 13 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Samancı, "40'a yakın ürünümüz var. Tüm dünya genelinde 25 bin satış noktasındayız. Bu yolculukta 32 ayrı ödüle layık görüldük." dedi.


Samancı, güvenli bal sertifikası diye bir şeyin yasal olarak olmadığını ama bazı laboratuvarların doğal bal analiz belgesi gibi kendilerince isimlendirdikleri analizler yaptığını belirterek, bu tür analizlerin balın sahte olup olmadığını tespit etmede tam olarak yeterli olmadığını vurguladı.

- "Piyasada satılan propolislerin yüzde 90'ı sahte"

Arıcılığın standardizasyonuna ilişkin baz aldıkları iyi tarım uygulamaları olduğuna işaret eden Samancı, "Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği değişti. İkinci hedefimiz, arı ürünleri olan propolisin, polenin, arı sütünün henüz tebliği yok. Piyasada satılan propolislerin yüzde 90'ı sahte. Hedefimiz bunların tebliğlerini çıkarmak. Diğer hedefimiz ise iyi tarım uygulamalı bal. İyi tarım uygulamalı bal, kovandan sofraya izlenebilir bir formül. Bu formülde doğayı, arıyı, doğru ürünleri üretip doğru şekilde işleyerek tüketiciye ulaştırıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.


Samancı, balın sağlık için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Doğadaki meyveleri saymazsak tek sağlıklı gıda bal. Birçok insan sağlığını da düşünerek bal tüketiyor. O yüzden balın kovandan çıktığı haliyle, besin değeri korunmuş ham bal olması çok önemli." ifadelerini kullandı.


Arıcılığın ve arıların önemine dikkati çekmek için bahçelere kovan konulması gerektiğine dikkati çeken Samancı, "İyi arıcılık uygulamaları bir kombin olarak önemli. Daha doğal yöntemlerle tarım yapmak mümkün artık. Arıları korumak için pestisitlerin uygulanmasını, özellikle ballı bitkilerin olduğu arazilerde, istemiyoruz. Pestisit uygulamaları ciddi arı ölümlerine yol açtı. Arıcılık için çok olumsuz bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 döneminde bağışıklığın önemi Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldı"

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Kovid-19 döneminde bağışıklığın öneminin Türkiye ve dünyada daha çok anlaşıldığını vurgulayarak, "Hastalıkları oluştuktan sonra ilaçlar ile tedavi etmeye çalışıyoruz ama ilaç olmadığında kendi bünyemiz, bağışıklığımız doğrudan bu virüs ve bakterilerle baş başa kalıyor. Bu dönemde propolisin de doğal bir bağışıklık güçlendirici olarak önemi çok anlaşıldı, kullanımı yaygınlaştı." ifadelerini kullandı.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı da Türkiye'de kültür bitkilerinin yanında yabani çiçeklerden nektar üretiminin çok fazla olduğunu, sanayinin mümkün olduğunca doğal alanlardan uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

Taylan Samancı, Kovid-19 döneminde insanların sadece propolise değil, diğer doğal ürünlere de yöneldiğini belirterek, " Propolis, normal talebin 5 katı kadar fazla yoğun talep gördü. Kovid-19 sürecinde tüketicilerimizin propolise talebini yeterince stokumuz olduğu için karşılayabildik." ifadelerini kullandı.

Propolis, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 06:12 Kaynak: AA


Son Dakika

Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, antrenman yaptı Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, antrenman yaptı         
00:18
Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi         
00:01
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli         
23:48
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti         
23:33
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu         
23:18
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı         
23:14
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var         
23:11
Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi Bank Asya'ya 75 bin lira yatıran Fetullah Gülen'in yeğeni tahliye edildi         
23:08
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza         
22:51
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu         
22:44
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı         
22:39
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü         
22:30
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti         
22:20
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı         
22:16
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor         
22:10
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı         
22:01
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi         
21:56
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor         
21:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum         
21:23
ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı ABD Başkanı Donald Trump, geri adım attı: Çin, koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı         
21:23
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü         
21:13
Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Bakan Koca'nın talimat verdiği Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi         
21:10
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil         
21:03
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor         
21:00
Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti Libya İçişleri Bakanı, Esed rejimi ve Hafter'in uyuşturucu ticaretinde iş birliği yaptığını iddia etti         
21:00
Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 şehrimize tsunami uyarısı         
20:57
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti         
20:48
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi         
19:52
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir         
19:42
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 00:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEE'O'nun Genel Müdürü Samancı: "Propolis kullanımı Kovid-19 sürecinde yaygınlaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]