BEE'O Propolis'e ham bal ihracatı ödülü - Son Dakika

BEE'O Propolis'e ham bal ihracatı ödülü

31.12.2020 10:22
BEE'O Propolis'e ham bal ihracatı ödülü, System.String[]

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2017, 2018, 2019 Yılları Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, online ortamda gerçekleştirildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2017, 2018, 2019 Yılları Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, online ortamda gerçekleştirildi. SBS Bilimsel Bio Çözümler A.Ş. son üç yılın başarılı bal ihracatçıları listesinde ilk 10'a girdi.

İSHİB, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ihracatçı olan üye firmaları, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında birlik tarafından kayıt altına alınan ihracat rakamlarını dikkate alarak ödüllendirdi. En yüksek ihracat rakamlarına sahip firmaların açıklandığı tören, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destek ve katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Törende Bal, Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Yumurta, Beyaz Et ve Su Ürünleri olmak üzere 6 kategoride en yüksek ihracat rakamlarına sahip firmalar açıklandı. Bal sektöründe bal ihracat rakamlarına göre BEE'O Propolis, üç yılda da ilk 10 listesinde yer aldı.

BEE'O Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu ödüller ile Anadolu'nun arı ürünlerinin değerini dünyaya anlatma yolculuğuna çok daha emin adımlarla devam ettiklerini söyledi.

Ham Balın, kovandan alındığı hali ile besin değeri korunmuş doğal bal olduğunu söyleyen ve ham balın tanımı bu yıl Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'ne de girdiğini hatırlatan Tanuğur, " Böylece hem sektörde hem de tüketicilerde bu konuda önemli bir farkındalık da oluştu. Ayrıca balın kristalleşmesinin (halk arasında balın katılaşması, donması olarak bilinir) doğal olduğu ibaresi de bu yıl tebliğe girdi. Balın kristalleşmesi balın tüketilmesine engel değildir. Sadece fiziksel bir değişimdir. Balların aşırı ısıtmak, ayrıca içindeki besin değerini sağlayan polenleri filtre etmek balın besin değerini azaltıyor. " dedi.

Ham balın pastörize edilmemiş ve içerisindeki polenler tutulacak şekilde filtre edilmemiş bal olduğunu söyleyen ham balın besin değeri açısından en değerli bal olduğunu kaydetti. Tanuğur, " Ham bal yüksek sıcaklıkta ısıl işlem görmediği için doğal olarak kristalleşir yani donar. Ama balın bu hali ile tüketilmesinde hiç bir sakınca yoktur. Balın asıl şifasından yararlanabilmek için bal ham haliyle tüketilmelidir" diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa uyguladıkları sözleşmeli arıcılık yönteminden bahseden Tanuğur, Türkiye'de ilk ve halen tek olan, arıcılık ve arı ürünleri sektörünün gelişmesine de katkıda bulunan, 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile çalıştıklarını kaydetti. Tanuğur, " Şu anda Türkiye genelinde 4 bin 500 sözleşmeli arıcımız ve 500 milyonu'u aşkın sözleşmeli arı kovanımız bulunuyor. Sözleşmeli arıcılarımızdan gelen propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balı, ARI Teknokent'te bulunan laboratuvarlarımızda analiz ediyor ve propolis için geliştirdiğimiz patentli Ar-Ge yöntemimiz ile özütleyerek inovatif katma değerli ürünlere dönüştürüyoruz. " şeklinde konuştu. - ANTALYA

BEE'O Propolis'e ham bal ihracatı ödülü

Propolis, İstanbul, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEE'O Propolis'e ham bal ihracatı ödülü - Son Dakika Ekonomi


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