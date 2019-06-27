Son Dakika Haberleri: Bee'o Propolis, Summer Fancy Food Show'da
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Bee'o Propolis, Summer Fancy Food Show'da

1 saat önce

Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Show'da yerini aldı.

Bee'o Propolis, Summer Fancy Food Show'da, System.String[]
Bee'o Propolis, ABD'nin en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Show'da yerini aldı.

Bee'o Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, Summer Fancy Food Show 2019, bu yıl 23-25 Haziran'da New York'ta gerçekleşti.
Tüm dünyadan binlerce ürünün sergilendiği fuara, Türkiye'de ilk defa sözleşmeli arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattığı propolisi inovatif, katma değerli ürünlere dönüştüren Bee'o, yurt dışına ihraç ettiği BEE&YOU markasıyla katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bee'o Propolis Genel Müdürü ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de daha önce üretilmeyen propolisi arıcılara ürettirdiklerini belirterek, Anadolu kovanlarından çıkan bu şifayı şimdi tüm dünyaya sunduklarını kaydetti.
ABD'nin en prestijli fuarlarından birinde, Anadolu propolisi ile Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduklarını aktaran Samancı, 2016 yılında ABD'ye ihracat yapmaya başladıklarını bildirdi.
Her geçen yıl fuarda ürünlerine olan ilginin arttığını belirten Samancı, şunları kaydetti:
"2017 yılında aldığımız Fancy Food İnovatif Ürün Ödülü, 2018 yılında aldığımız Eco Excellence Ödülleri ve SupplySide CPG Editor's Choice Ödülleri'nin de bunda katkısı büyük. Dünyanın farklı otoriteleri tarafından ödüle layık görülmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Yakın dönemde ABD'de 3 bin CVS noktasında ürünlerimiz satışa sunuldu. Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Propolis, Fancy Food, Ekonomi
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