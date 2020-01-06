BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası - Son Dakika Ekonomi

BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası

7 saat önce

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yılbaşına özel bir kampanya düzenlediklerini belirterek, beeo.com.

BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası, System.String[]

BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yılbaşına özel bir kampanya düzenlediklerini belirterek, beeo.com.tr'den tek seferde yapılacak her 200 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan çekiliş ile şanslı 3 kişiye akıllı cep telefonu, 5 kişiye mutfak robotu, 10 kişiye ise smoothie makinesi hediye edeceklerini bildirdi.

Samancı, yaptığı yazılı açıklamada, BEE'O olarak tüketicilerin memnuniyetini her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, rotalarını değişen beklenti ve isteklere göre belirlediklerini kaydetti.

Samancı, "Yılbaşına özel bir kampanya düzenliyor ve birbirinden değerli hediyelerle yeni yılda insanların yüzünde bir gülümseme bırakmak istiyoruz. Bunun için beeo.com.tr'den tek seferde yapılacak her 200 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan çekiliş ile şanslı 3 kişiye akıllı cep telefonu, 5 kişiye mutfak robotu, 10 kişiye ise smoothie makinesi hediye olarak verilecek." ifadelerini kullandı.

BEEO'yu farklı kılan birçok parametrenin olduğuna dikkati çeken Samancı, şunları kaydetti:

"Doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş saf propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi yüzde 100 doğal arı ürünleri ile fark yaratarak, sektörün lider üreticileri arasında yer alıyoruz. Ayrıca Türkiye'de ilk kez 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli' ile ürettiğimiz bu katma değerli ürünleri 13 ülkeye ihraç ediyoruz. Ürünlerimizi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden ayrıca 25 bin eczane ve 2 bin perakende satış noktasıyla tüketicimizle buluştururken aynı başarıyı yurt dışında da sürdürüyoruz. Amerika'da ise e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden; ayrıca Amazon, CVS, Wallmart, E-bay'de dahil 3 bin 500 perakende satış noktasında yer alıyoruz."

Samancı, arı ürünlerinin üretimine kazandırdıkları standartların yanı sıra dağıtımda da geliştirdikleri yeniliklerin, başarılarında büyük pay sahibi olduğuna inandıklarını vurguladı.

Propolis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor
Irak'tan yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması için ilk adım atıldı Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:54 İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:44 Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi
16:26 Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:04:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BEE'O Propolis'ten yeni yılda çekiliş kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]