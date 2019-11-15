Son Dakika Haberleri: BEE'O UP ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesini vadediyor
Son Dakika Güncel BEE'O UP ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesini vadediyor - Son Dakika

BEE'O UP ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesini vadediyor

6 saat önce

BEE'O UP Propolis Arı Sütü Polen Emme Tablet, BEE'O UP Propolisli Şurup, BEE'O UP Propolis Arı Sütü Ham Bal (çocuk) ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olmayı vadediyor.

BEE'O UP ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesini vadediyor, System.String[]

BEE'O UP Propolis Arı Sütü Polen Emme Tablet, BEE'O UP Propolisli Şurup, BEE'O UP Propolis Arı Sütü Ham Bal (çocuk) ürünleri, çocukların kış mevsimini daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olmayı vadediyor.

BEE'O UP firmasından yapılan açıklamaya göre, arıların bitkilerin reçinemsi kısımlarından topladığı fenolik, flavonoid maddelerden oluşan doğal bir arı ürünü olan Propolis, çocuklar için besleyici ürünlerde kullanılıyor.

Marka, Propolis'li ürünleri olan arı ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Tüketici ile eczane kanalında buluşan üç katma değerli ürün BEE'O UP Propolis Arı Sütü Polen Emme Tablet, BEE'O UP Propolisli Şurup, BEE'O UP Propolis Arı Sütü Ham Bal (çocuk), çocuklarını düşünen ebeveynlere doğal ve besleyici alternatifler sunuyor.

Propolis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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