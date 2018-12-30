Beef Wellington Tarifi | Kalabalık Sofralara Etkileyici Lezzet İsteyenlere
45 dakika önce
Yemek okulunda yabancı tarifleri pek yapmıyorum ama siz bu kadar istemişken yapmamak olmazdı.
Yemek okulunda yabancı tarifleri pek yapmıyorum ama siz bu kadar istemişken yapmamak olmazdı. Bonfilenin gelebileceği en üst noktalardan biri Beef Wellington
tarifi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:08 Kaynak: Youtube
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