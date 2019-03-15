Son Dakika Haberleri: Beer Pong Challenge (Kaybedene Rakibin İsmini Kalıcı Dövme )

Beer Pong Challenge (Kaybedene Rakibin İsmini Kalıcı Dövme )

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar, geçen haftalarda konuk olduğumuz Siyah tişört kanalı KocaKarıyı birbirine rakip ederek birbirine düşürdü.

Merhaba arkadaşlar, geçen haftalarda konuk olduğumuz Siyah tişört kanalı KocaKarıyı birbirine rakip ederek birbirine düşürdü. ancak Volkan unutmaz, Volkan affetmez ! daha önce dediğimiz gibi hepinizin içinden geçeceğiz : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:13 Kaynak: Youtube

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