Beer Pong Challenge (Kaybedene Rakibin İsmini Kalıcı Dövme )
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar, geçen haftalarda konuk olduğumuz Siyah tişört kanalı KocaKarıyı birbirine rakip ederek birbirine düşürdü.
Merhaba arkadaşlar, geçen haftalarda konuk olduğumuz Siyah tişört kanalı KocaKarıyı birbirine rakip ederek birbirine düşürdü. ancak Volkan unutmaz, Volkan affetmez ! daha önce dediğimiz gibi hepinizin içinden geçeceğiz : )
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:13 Kaynak: Youtube
Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti