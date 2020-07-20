Beethoven'dan İlham Aldı - Son Dakika

Beethoven'dan İlham Aldı

Keman severlerin hayranlıkla takip ettiği genç ve yetenekli sanatçı Utku Barış Andaç, yine yaratıcı bir projeyle dinleyici karşısına çıktı.

Klasik müzik ile popüler müziği birleştirdiği eserleriyle dikkat çeken keman sanatçısı, son çalışmasında Cem Karaca ile Bethoven'ı bir araya getirdi.

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Utku Barış Andaç, söz ve bestesi Mehmet Soyarslan'a ait olan ve Cem Karaca'nın efsane yorumu ile kalplere kazınan Resimdeki Gözyaşları şarkısını, Beethoven'ın ölümsüz Ayışığı Sonatı'nın presto teması ile birleştirdi.

2020 senesinin tüm dünyada Beethoven yılı olarak kutlanmasından ilham alarak bu farklı çalışmaya imza atan Andaç, parçanın tüm yaylı düzenlemelerini, diğer çalışmalarında da olduğu gibi kendi yaptı ve icra etti.

Kendi Çaldı, Kendi Çekti, Kendi Kurguladı

Kliplerini kendi çeken ve kurgulayan Utku Barış Andaç, yine hem kamera önünde hem de arkasında çalıştı.

Yaylı düzenlemelerinin Andaç'a ait olduğu parçada alt yapı düzenlemesi Oğuz Atar , mix/ mastering ise Ozan Sarıboğa imzası taşıyor.

Andaç, daha önce maNga ve J.S.Bach'ı özel olarak bir araya getirdiği Bir Kadın Çizeceksin ve Teoman'ın Paramparça şarkılarına yaptığı keman cover'ları ile de büyük beğeni toplamıştı.

Cem Karaca, Beethoven, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:24 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beethoven'dan İlham Aldı - Son Dakika
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05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
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21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
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20:56
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