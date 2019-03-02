Son Dakika Haberleri: Beeves, etin şampiyonlar ligine girecek

Beeves, etin şampiyonlar ligine girecek

36 dakika önce

Türkiye'nin en büyük steakhouse restoran zincirlerinden Beeves, Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'ya açılıyor.

Beeves, etin şampiyonlar ligine girecek, System.String[]
Türkiye'nin en büyük steakhouse restoran zincirlerinden Beeves, Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'ya açılıyor. Beeves'in kurucusu Sidar Budak, "Bu işin "şampiyonlar ligi" Avrupa, biz bu işi herkesten de iyi yaparız. Şu anda Avusturya'da Viyana'da yer arayışımız devam ediyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:20 

Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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