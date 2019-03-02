Beeves, etin şampiyonlar ligine girecek
36 dakika önce
Türkiye'nin en büyük steakhouse restoran zincirlerinden Beeves, Suudi Arabistan'ın ardından Avrupa'ya açılıyor.
Türkiye
'nin en büyük steakhouse restoran zincirlerinden Beeves, Suudi Arabistan
'ın ardından Avrupa
'ya açılıyor. Beeves'in kurucusu Sidar Budak, "Bu işin "şampiyonlar ligi" Avrupa, biz bu işi herkesten de iyi yaparız. Şu anda Avusturya
'da Viyana
'da yer arayışımız devam ediyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:20
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