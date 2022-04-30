Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti - Son Dakika
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Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti

30.04.2022 14:23
Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti

DİYARBAKIR'da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti.

DİYARBAKIR'da bir mağazaya giren kişi, beğendiği gömleği giydi, ödeme yapmadan çıkıp gitti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Müşteri gibi mağazaya giren kimliği belirsiz kişi, beğendiği gömleği giydi, iş yeri sahibine alacağını söyleyip, etiketi ve alarmı söktürdü. Bir süre mağazada dolaşan bu kişi, başka müşteriler gelip, iş yeri sahibi ve çalışanları onlarla ilgilenmeye başlayınca gömleğin parası olan 120 lirayı ödemeden çıkıp gitti. O anlar, mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.


Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti
Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti
Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti
Beğendiği gömleği üzerine giyip, ödeme yapmadan çıkıp gitti
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Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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