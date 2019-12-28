Beğendik beldesinde yatırım çalışmaları - Son Dakika
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Beğendik beldesinde yatırım çalışmaları

6 saat önce

Pervari ilçesinin Beğendik beldesinde belediyenin yaptığı çalışmalar vatandaşlara olumlu yansıyor.

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Pervari ilçesinin Beğendik beldesinde belediyenin yaptığı çalışmalar vatandaşlara olumlu yansıyor.


Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgin Özdemir, beldenin sorunlarını çözmek için Ankara ile sıkı temas kurarak beldeye yeni projeler kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.


2 bin 500 nüfuslu beldede yaşayan her vatandaşın yüzünün gülmesi için sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Özdemir, yapılan hizmetlere beldeye tersine bir göçü sağlamayı amaçladıklarını söyledi.


Özdemir, şöyle devam etti:

"Pervari Beğendik ve Beğendik Hizan yolunun büyük ölçüde tamamlandı. Yakında Türkiye'nin en yüksek konsol viyadüğü olan köprü hizmete girecek. Hizan Beğendik ve Beğendik Pervari arası yol dönemimizde yapıldı. İstinat duvarları, mezarlık ihata duvarları, sokaklarda düzenlemeler yaptık. İnşallah en kısa zamanda alt yapı işine başlayacağız. Projesi şubat ayında tamamlanıyor. Tarım ve Orman Bakanımızla görüştüm. Bir itfaiye aracı verdiler. Temiz içme suyu şebekesi ve mesire alanları yapacağız."

Beğendik, Pervari, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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