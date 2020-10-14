Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu - Son Dakika

Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu

14.10.2020 15:01

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bu yıl tamamlanarak, hizmete açılan Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan bölge halkı mutlu.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bu yıl tamamlanarak, hizmete açılan Van-Tatvan- Bitlis ile Siirt-Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan bölge halkı mutlu.

Yapımına 2014 yılında başlanan, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü ile Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolu, Van'dan Pervari'ye seyahat süresini 5 saatten 2 saate indiriyor.

Seyahat süresini kısaltan köprü ulaşımda sağladığı konforla da bölge halkını sevindirdi.

"Devletimiz çok güzel bir eser bıraktı"

Vatandaşlardan Zafer Erdoğan, Beğendik beldesinden Van'ın Hizan ilçesine yarım saatte gidip geldiğini, Şirvanlı olduğunu, işi gereği bu yoldan her gün geçtiğini belirterek, "Daha önce geçmekte zorlandığımız bu yola büyük bir köprü ve asfalt yol yapılması biz sürücüleri mutlu etti. Devletimiz çok güzel bir eser bıraktı. Hatırlıyorum Beğendik beldesinde hastası olan bir vatandaş katır sırtında hastasını saatler sonra Pervari'ye ulaştırıyordu, diğer köyler de aynı şekilde." diye konuştu.

Cemal Tomris, Beğendik köprüsünün yapılmasını özlemle beklediklerini ifade ederek, "Beğendik Köprüsü özlem duyulan bir yatırım. Çok güzel bir eser yapıldı. Belde halkı bu yatırımdan dolayı gurur duyuyor." dedi.

Muaz Selçuk da emeği geçenlere teşekkür ederek, köprünün ulaşımda mesafeleri kısalttığını bildirdi.

Selçuk, "Köyden ilçeye ve Siirt'e çok rahat gidebiliyoruz. Yıllar sonra bu nimete kavuştuk. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Münevver Uslu ise yolcu taşımacılığı yaptığını aktararak, kısa sürede Hizan ve Van'a ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Beğendik Belediye Başkanı Gürgün Özdemir, yol ve köprü projesinin olumlu yansımalarını gördüklerini söyledi.

Pervari'den Van'a 5 saati bulan seyahat süresinin 2 saate düşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özdemir, "Yol ve köprünün getirisi en çok bize ve yöre halkına oldu. Daha önce ancak traktörle ve yük hayvanlarıyla geçebildiğimiz köprüden her gün yüzlerce araç geçişine tanık oluyoruz. Şimdiden ticari getirisini görüyoruz." diye konuştu.

Özdemir, bu projenin aynı zamanda bölgenin turizmini de canlandıracağını, yerli ve yabancı yatırımcının bölgeye gelmesini sağlayacağını belirterek, emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ettiğini aktardı.

Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu
Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu

Beğendik, Pervari, Siirt, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beğendik Köprüsü ile konforlu ulaşıma kavuşan vatandaşlar mutlu - Son Dakika


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