Beğeni Rekorları Kıran ?????? İzmir Bombası Tarifi (Bu Kadar Az Malzeme ile Aşırı Lezzetli)
1 saat önce
Adına yakışır şekilde bomba gibi bir tarif İzmir Bombası.İzmir'in meşhur tatlılarından olan, günümüzde her evin mutfağında kendine yer edinen içi çikolata dolu bu tatlı çikolata severlerin, tatlı krizine girenlerin en büyük kurtarıcısı. Yapımının kolay olması da en güzel tarafı.
Adına yakışır şekilde bomba gibi bir tarif İzmir
Bombası.
İzmir'in meşhur tatlılarından olan, günümüzde her evin mutfağında kendine yer edinen içi çikolata dolu bu tatlı çikolata severlerin, tatlı krizine girenlerin en büyük kurtarıcısı. Yapımının kolay olması da en güzel tarafı. Ancak İzmir bombasını yaparken hamurunun yumuşak olmasına ve bezelerinizi açarken ince açmaya dikkat etmelisiniz. Birde bombalarınızı kapatırken güzelce kapatıp, içerisindeki çikolataya sızacak bir yer bırakmamalısınız. Aksi halde sızan çikolata fırında yanacaktır. Son olarak pişirme esnasında kontrollü olmaya ve fırının başından ayrılmamaya özen gösterdiğinizde İzmir bombalarınızı istediğiniz gibi yapabilecek ve afiyet ile yiyebileceksiniz. Deneyen herkesin bayılacağı, çay saatlerinizin gözdesi olacak İzmir bombasının nasıl yapıldığını öğrenmek için sizlerde videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: Youtube
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