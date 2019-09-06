'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin'
24 dakika önce
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:20
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