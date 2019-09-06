Son Dakika Haberleri: 'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin'
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'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin'

24 dakika önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.

'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin', System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:20 
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