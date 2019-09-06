'Beğeni sayısını değil kişiliğinizi önemseyin'

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bilir, internet kullanıcılarına çağrıda bulunarak, "Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz" dedi.