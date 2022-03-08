BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ

08.03.2022 11:05

HALİÇ ve Unkapanı Köprülerinde motosikleti tek teker kullanarak, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı.

HALİÇ ve Unkapanı Köprülerinde motosikleti tek teker kullanarak, hem kendini hem de trafiktekileri tehlikeye attı. Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen motokurye, başka bir görüntüde ise arkadaşını omzuna alarak gitti. O anları ise sosyal medyadan yayınladı.

Son günlerde motosiklet ile tehlikeli hareket yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüler, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor. Daha fazla izlenmek ve beğeni almak için yapılan hareketler diğer sürücüleri de tehlikeye atıyor. Haliç Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü'nde Motosikletli kurye olarak çalışan sürücü, Unkapanı Köprüsü üzerinde akan trafiğe aldırış etmeden motosikletin tek tekerini kaldırarak hızla ilerledi. Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker ile giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi. Bir başka görüntüde ise Haliç Köprüsü'nden geçen sürücü yine tek teker kaldırarak gitmeye çalıştı. Tek teker gitmeyi alışkanlık haline getiren sürücü, bu sefer arkadaşını omzuna alarak gitti. O anları ise sosyal medyadan yayınladı.

BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ
BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ

YORUMLAR
500
Ücret ödememek için bunu da yaptılar! Kural tanımayan motorcu, cerrahi maskeyi aracına taktı Ücret ödememek için bunu da yaptılar! Kural tanımayan motorcu, cerrahi maskeyi aracına taktı Ege Motosiklet Kulübü Başkanı Ferya Yıldırım, yarışlardaki aile ortamından memnun Ege Motosiklet Kulübü Başkanı Ferya Yıldırım, yarışlardaki aile ortamından memnun

Motosiklet, Unkapanı, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: BEĞENİ UĞRUNA... OMZUNDA TAŞIDIĞI ARKADAŞIYLA MOTOSİKLET SÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement