Begüm Kartal davası: Sanığın 22 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Küçükçekmece'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

BEGÜM KARTAL KUSURLU BULUNMADI

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ve babası Haluk Kartal ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen adli tıp kurumu raporunda sürücü Fatih Sezer (27)'in asli kusurlu bulunduğunu ve Begüm Kartal'da kusur bulunmadığını söyledi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, kaza tespit ve otopsi tutanakları ile adli tıp kurumundan gelen raporun içeriğini dikkate alarak sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 7 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Kartal ailesinin avukatı mütalaaya katıldığını ifade ederken sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için ek süre verdi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.

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