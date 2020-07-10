Begüm Kartal davasının ardından  aileden açıklama - Son Dakika

Küçükçekmece 'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal 'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili savcı sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal, "Emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz" dedi.

Duruşmanın ardından eşi Haluk Kartal ile birlikte basın açıklaması yapan anne Melek Kartal, davanın başından beri olayın bilinçle işlenen bir suç olduğuna inandığını belirterek "Savcı da bizim bütün iddialarımızı, tüm adli tıp raporlarını dikkate alarak sanığın yüzde yüz kusurlu olduğuna karar verdi. İddianamede de savcı tüm iddialarımızı destekler şekilde ve üst sınırdan bu cezayı talep etti. Bizim her zaman söylediğimiz gibi en önemlisi buradan beklentimiz emsal bir karar, caydırıcı bir karar çıkmasıdır. Bu tür insanların yaşama hakkının ellerinden alınmamasıdır, bununla ilgili bir beklentimiz var. Karar davamızda inşallah hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Adaletli olması gereken, emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz" dedi.

- İstanbul