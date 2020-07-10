BEGÜM KARTAL DAVASININ ARDINDAN AİLEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika

BEGÜM KARTAL DAVASININ ARDINDAN AİLEDEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili savcı sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Küçükçekmece'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal'ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili savcı sanığın 22 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal, 'Emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz" dedi.

Duruşmanın ardından eşi Haluk Kartal ile birlikte basın açıklaması yapan anne Melek Kartal, davanın başından beri olayın bilinçle işlenen bir suç olduğuna inandığını belirterek 'Savcı da bizim bütün iddialarımızı, tüm adli tıp raporlarını dikkate alarak sanığın yüzde yüz kusurlu olduğuna karar verdi. İddianamede de savcı tüm iddialarımızı destekler şekilde ve üst sınırdan bu cezayı talep etti. Bizim her zaman söylediğimiz gibi en önemlisi buradan beklentimiz emsal bir karar, caydırıcı bir karar çıkmasıdır. Bu tür insanların yaşama hakkının ellerinden alınmamasıdır, bununla ilgili bir beklentimiz var. Karar davamızda inşallah hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Adaletli olması gereken, emsal ve caydırıcı bir karar bekliyoruz" dedi.

Begüm Kartal, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEGÜM KARTAL DAVASININ ARDINDAN AİLEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır 19:07 Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
21:16
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 23:57:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEGÜM KARTAL DAVASININ ARDINDAN AİLEDEN AÇIKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]