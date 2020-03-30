Son Dakika › Magazin › Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti evlerinde siperlik üretiyor - Son Dakika Magazin
Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti evlerinde siperlik üretiyor
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, örnek bir davranışa imza attı.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, örnek bir davranışa imza attı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi destek olmaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:37
Son Dakika Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi