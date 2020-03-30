Begüm Kütük - Erdil Yaşaroğlu çifti evlerinde siperlik üretiyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten korunmak için günlerdir evinde olan Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, örnek bir davranışa imza attı. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruma ekipmanlarını evlerindeki 3 boyutlu yazıcıyla üretmeye başladığını söyleyen çift, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesi destek olmaya çağırdı.