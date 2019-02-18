Begüm Kütük Eşi Erdil Yaşaroğlu İle Alışveriş Turunda
1 saat önce
Oyuncu Begüm Kütük, eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Tatil gününü alışverişe ayıran ünlü çift, gündüz saatleri geldikleri Trump AVM'de elektronik, market ve dekorasyon mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptılar. Ev alışverişinden sonra yorgunluk kahvesi içen çift AVM'den ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: Bültenler
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