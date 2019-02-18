Begüm Kütük Eşi Erdil Yaşaroğlu İle Alışveriş Turunda

Tatil gününü alışverişe ayıran ünlü çift, gündüz saatleri geldikleri Trump AVM'de elektronik, market ve dekorasyon mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptılar. Ev alışverişinden sonra yorgunluk kahvesi içen çift AVM'den ayrıldı.

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