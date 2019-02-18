Son Dakika Haberleri: Begüm Kütük Eşi Erdil Yaşaroğlu İle Alışveriş Turunda

Begüm Kütük Eşi Erdil Yaşaroğlu İle Alışveriş Turunda

1 saat önce

Oyuncu Begüm Kütük, eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile Pazar günü Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Begüm Kütük Eşi Erdil Yaşaroğlu İle Alışveriş Turunda, System.String[]

Tatil gününü alışverişe ayıran ünlü çift, gündüz saatleri geldikleri Trump AVM'de elektronik, market ve dekorasyon mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptılar. Ev alışverişinden sonra yorgunluk kahvesi içen çift AVM'den ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: Bültenler

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