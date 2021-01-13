Begüm Kütük'ün büyük acısı! Yakın arkadaşımı kaybettim...

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, "Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor" dedi.

COVID-19 aşısı hakkında ünlü oyuncu, "Bence ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılmalıydı, öncelik risk grubunda olanlar olmalı. Aşıyı yaptıran ünlüler var, öncelik sağlık çalışanlarımızın olması gerekiyordu" yorumunu yaptı.

COVID-19'dan bir arkadaşını kaybettiğini de anlatan Kütük sözlerine şöyle devam etti: "Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum."