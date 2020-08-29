Begüm Kütük Yaşaroğlu hasta çocukların dileğini gerçekleştirmek için Wish Talks'a katıldı - Son Dakika

Oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu canlı yayında doğum gününü 18 yaşındaki lenfoma hastası Elif Nur için bağışladı.

Ünlü İsimler İnstagram'da Wish Talks Canlı yayınları ile doğum günlerini hasta çocuklara bağışlamaya devam ediyor.

Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish Türkiye) zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağış toplamak için Instagram'da başlattığı "Wish Talks" canlı yayınların konuğu Begüm Kütük Yaşaroğlu oldu.

Moderatörlüğünü gazeteci Ece Vahapoğlu'nun yaptığı yayında Bir Dilek Tut Derneği gönüllülerinin, dilek tespiti yapabilmek için dilek çocuklarına sorduğu soruları Begüm Kütük Yaşaroğlu cevapladı.

Ünlü oyuncu doğum günü bağışı ile en büyük hayali piyano sahibi olmak olan Elif Nur ve onun gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklara bağış toplayarak onların hayallerini gerçekleştirmeyi ve onların hastalıkla mücadelesine destek olmayı amaçladığını belirtti.

Wish Talks'a daha önce Elif Dağdeviren, Farah Zeynep Abdullah, Belgim Aksoy, Tuba Ergün, Işın Görmüş, Alper Atakan gibi isimler konuk olmuştu.

Hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tut Derneği 2000'den beri Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.