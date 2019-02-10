Son Dakika Haberleri: Behçet Saatçi; "Ankara'dan Muğla'yı Yönettiğini İddia Edenler Hayal Kırıklığına Uğrayacak"

Behçet Saatçi; "Ankara'dan Muğla'yı Yönettiğini İddia Edenler Hayal Kırıklığına Uğrayacak"

1 saat önce

İyi Parti'den istifa ederek bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Behçet Saatçi, Ortaca'da yaptığı konuşmada; "Ankara'dan Muğla'yı yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğrayacak.

Behçet Saatçi;
İyi Parti'den istifa ederek bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Behçet Saatçi, Ortaca'da yaptığı konuşmada; " Ankara'dan Muğla'yı yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğrayacak." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı ve bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi, Ortaca'da Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in seçim bürosu açılışına katıldı.

Saatçi, burada yaptığı konuşmada, 20 yıllık birikimini Muğla'ya taşımak istediğini söyledi.

Büyükşehir yasasının ardından seçilmiş 13 ilçe belediye başkanının adeta yok sayıldığını savunan Saatçi; "Başkanların rozeti olmaz. Siyasi partisi olmaz. Biz halk adamıyız. Muğla'da işler iyi gitseydi, bizim burada işimiz yoktu. Gözünün üstünde kaşın var demenin suç olduğu Muğla siyasetinde, biz gözünün üstünde kaşında var, başında var, saçında var demeye geldik. Kimse kusura bakmasın. Seçilmiş 13 belediye başkanını yok sayacaksın. Kendin gibi düşünmeyen herkesi diskalifiye etmeye çalışacaksın. Biz oyunu bozacağız. Muğla'da oyunu bozmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiç kimseyle şahsi hesabı olmadığının altını çizen Behçet Saatçi; "Yönetim, idarecilik bilimdir. Siyaset bir sosyolojidir. Hiç kimseyle şahsi hesabım yok. Dedikodu yapmam. 59 ay geçti, 13 belediye başkanını bir defa toplayıp ilçelerinizin derdi nedir demeyen adam Büyükşehir Belediye Başkanı olacak öyle mi. Geçti o, kaçtı. Kusura bakma o treni kaçırdın." şeklinde konuştu.

"Belediyeciliğin kitabını yazarım"

Belediyecilikte 20 yıllık birikimi olduğunu hatırlatan Saatçi, şunları kaydetti; "Biz belediyeciliğin kitabını yazarız kimse merak etmesin. 20 yıllık birikimimizi Muğla'ya taşıyacağız. Şimdiye kadar hiç iniş inmedik. Hep yokuş çıktık. Hep tırnaklarımızla kazıdık. Yine sizlerle beraber yürüyüp Muğla'yı hepimizin keyif aldığı, ayrımcılık yapılmayan, seçilmişlere saygı gösteren, halka kapısı açık bir belediye haline getireceğiz. 31 Mart akşamı Türkiye'de bütün siyasi dengeler değişecektir. Ankara'dan Muğla'yı yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğradıklarını görecekler. Türk siyasi hayatında yeni bir tarih başlayacaktır."

Saatçi, açılışın ardından Ortaca ve Dalyan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

Ortaca, Ankara, Behçet Saatçi, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı 2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor

Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:38:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Behçet Saatçi; "Ankara'dan Muğla'yı Yönettiğini İddia Edenler Hayal Kırıklığına Uğrayacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]