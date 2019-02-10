Behçet Saatçi; "Ankara'dan Muğla'yı Yönettiğini İddia Edenler Hayal Kırıklığına Uğrayacak"

İyi Parti'den istifa ederek bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Behçet Saatçi
, Ortaca
'da yaptığı konuşmada; " Ankara
'dan Muğla
'yı yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğrayacak." dedi. Fethiye
Belediye Başkanı ve bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçi, Ortaca'da Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
'in seçim bürosu açılışına katıldı.
Saatçi, burada yaptığı konuşmada, 20 yıllık birikimini Muğla'ya taşımak istediğini söyledi.
Büyükşehir yasasının ardından seçilmiş 13 ilçe belediye başkanının adeta yok sayıldığını savunan Saatçi; "Başkanların rozeti olmaz. Siyasi partisi olmaz. Biz halk adamıyız. Muğla'da işler iyi gitseydi, bizim burada işimiz yoktu. Gözünün üstünde kaşın var demenin suç olduğu Muğla siyasetinde, biz gözünün üstünde kaşında var, başında var, saçında var demeye geldik. Kimse kusura bakmasın. Seçilmiş 13 belediye başkanını yok sayacaksın. Kendin gibi düşünmeyen herkesi diskalifiye etmeye çalışacaksın. Biz oyunu bozacağız. Muğla'da oyunu bozmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hiç kimseyle şahsi hesabı olmadığının altını çizen Behçet Saatçi; "Yönetim, idarecilik bilimdir. Siyaset
bir sosyolojidir. Hiç kimseyle şahsi hesabım yok. Dedikodu yapmam. 59 ay geçti, 13 belediye başkanını bir defa toplayıp ilçelerinizin derdi nedir demeyen adam Büyükşehir Belediye Başkanı olacak öyle mi. Geçti o, kaçtı. Kusura
bakma o treni kaçırdın." şeklinde konuştu.
"Belediyeciliğin kitabını yazarım"
Belediyecilikte 20 yıllık birikimi olduğunu hatırlatan Saatçi, şunları kaydetti; "Biz belediyeciliğin kitabını yazarız kimse merak etmesin. 20 yıllık birikimimizi Muğla'ya taşıyacağız. Şimdiye kadar hiç iniş inmedik. Hep yokuş çıktık. Hep tırnaklarımızla kazıdık. Yine sizlerle beraber yürüyüp Muğla'yı hepimizin keyif aldığı, ayrımcılık yapılmayan, seçilmişlere saygı gösteren, halka kapısı açık bir belediye haline getireceğiz. 31 Mart akşamı Türkiye
'de bütün siyasi dengeler değişecektir. Ankara'dan Muğla'yı yönettiğini iddia edenler hayal kırıklığına uğradıklarını görecekler. Türk siyasi hayatında yeni bir tarih başlayacaktır."
Saatçi, açılışın ardından Ortaca ve Dalyan'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi. - MUĞLA