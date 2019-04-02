Behçet Uz Hastanesi'nde Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

İZMİR Dr. Behçet Uz
Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında konferans düzenlendi. Etkinliğe hastanenin çocuk psikiyatri bölümünde tedavi gören otizmli Alican Çerezci (10) ve annesi de katılarak çocuk psikiyatri bölümü çalışanlarına teşekkür etti. İzmir
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik'in de katıldığı etkinliğe, hastanenin çocuk psikiyatri bölümü çalışanları, gönüllüler, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi
müdürü, müzik öğretmeni ve öğrencileri farkındalık yaratmak adına lacivert tişörtleriyle katıldı. Hastanenin çocuk psikiyatri bölümü çalışanlarının hazırladığı 'Otizmin Farkındayız' video gösterimi ardından konuşma yapan yapan Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik, "Otistik çocuklarımıza faydalı olabilmek adına bilim dünyası DNA'ların yapısının yavaş yavaş çözülmesi ile genetik faktörlerin ortaya konulması ile daha iyiye gitmekte. Bizler de otizmli çocukların ve otizmin farkındayız, onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
40 ÇOCUKTAN 1'İ BU HASTALIĞA SAHİP
Çocuk Psikiyatristi Doç. Dr. Fatma Sibel
Durak da, Nörogelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum bozukluğunun tanımı, tanıları ve tarihçesi ile ilgili bilgiler vererek, "1990'lı yıllardan sonra nadir bir hastalık olmaktan çıkan otizmin günümüzde görülme oranı yüzde 1 ile 2 buçuk arasında. 40 çocuktan biri, kökten tedavi edecek farmakolojik bir çözümün olmadığı bu hastalığa sahip. Çoğunlukla eğitsel tedavi yöntemleri uygulanıyor" diye konuştu. Dr. Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü otizm tedavisi sonucu 5 yıl içerisinde konuşmaya başlayan Alican Çerezci ve annesi Hasibe Demirel de etkinliğe katılarak, Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Ayşe Kutlu'ya teşekkürlerini sundu. Konferans salonunda düzenlenen etkinliğin ardından, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi öğrencileri hastane bahçesinde konser verdi.
- İzmir