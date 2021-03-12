Behramlı köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Behramlı köyü karantinaya alındı

12.03.2021 18:24
Behramlı köyü karantinaya alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süre ile karantina altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü, artan Covid-19 vak'aları ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş-çıkışlarını kapattı. 10 günlük karantina süresi boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında ekipler tarafından idari işlem uygulanacak. - ÇANAKKALE

Behramlı köyü karantinaya alındı

Koronavirüs, Çanakkale, Hisarcık, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Behramlı köyü karantinaya alındı - Son Dakika


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