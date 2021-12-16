"Behtahtı'nda Macera Başlıyor" ve "Beysu Konakları" İsimli Projelerin Destek Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
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"Behtahtı'nda Macera Başlıyor" ve "Beysu Konakları" İsimli Projelerin Destek Sözleşmeleri İmzalandı

16.12.2021 00:15

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 kapsamında desteklenen "Behtahtı'nda Macera Başlıyor" ile "Beysu Konakları" isimli projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 kapsamında desteklenen "Behtahtı'nda Macera Başlıyor" ile "Beysu Konakları" isimli projelerin destek sözleşmeleri imzalandı. Valiliğimiz Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Sayın Valimiz Mehmet Makas, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve ilgili kurum personeli katıldı. KUDAKA'nın 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 kapsamında hazırlanan ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan "Behtahtı'nda Macera Başlıyor" isimli proje kapsamında; ilimiz Beytahtı bölgesinde yaklaşık 144. 000 metrekare alan üzerinde tasarlanan mesire alanında her bireyin keyifle vakit geçirebileceği; 3. 750 metrelik yürüyüş yolu, 2. 250 metrelik bisiklet yolu, 1. 200 metrelik akülü araç yolu, 98 adet piknik üniteleri ve 4. 700 metrelik macera parkuru planlananarak, ilimizin turizm sektörü alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması ve bölgesel kalkınması hedeflenmektedir. KUDAKA 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Destek Programı-2 kapsamında hazırlanan ve Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı tarafından Beytahtı bölgesinde yürütülecek olan "Beysu Konakları" isimli diğer proje kapsamında ise 28 adet 40-60 metrekarelik bungalov evler, yürüyüş ve bisiklet yolları ile eğlence parkurlarının yer aldığı bir turistik tesis oluşturularak, Beytahtı bölgesinin 4 mevsim turizme açık olacak şekilde bölgeye gelen insanlara farklı bir konaklama imkanı sağlanacaktır. Desteklenen bu projeler kapsamında Erzincan Valiliği, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 'Behtahtı'nda Macera Başlıyor' ve 'Beysu Konakları' İsimli Projelerin Destek Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika


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