Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

İlk kez 19 Eylül 2010'da yayınlanan ve 3 sezon devam eden Behzat Ç., o günden bu yana önemli bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Daha sonra BluTV tarafından dijital ortamda yeniden hayat bulan dizi, çeşitli nedenlerle iptal edilmişti. Ancak Behzat Ç. yeni sezonu ile geri dönüyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Blu TV'de!

İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adıyla 3 sezon yayınlanan dizi, samimi sohbeti ve olay örgüsüyle büyük bir kitleye hitap etti. 2019 yılında 4. sezonuyla Blu TV'de tekrar yayın hayatına başlayan dizi, iptal kararıyla sevenlerini üzmüştü.

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Dizinin ana karakteri Behzat Ç.'yi canlandıran Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Sonrasında da röportaj veren Beşikçioğlu, diziye ilişkin bazı ayrıntılara yer verdi.

Kadromuza yeni eklemeler olacak olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde hikayeyi gördüğünüz zaman sizi etkileyebiliyorsa, bu sanatçılar için yeterlidir.

Blu TV, yayınladığı Teaser ile Behzat Ç efsanesinin geri döndüğünü resmen duyurdu. Yayınlanan içeriğe göre dizinin yeni ismi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" olacak. Yeni sezon fragmanı "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la." cümlesiyle tanıtıldı.

İçerikte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisine dair bazı bilgiler de verildi. Videoda Behzat Ç., cinayet büro komiserleri için "sürgün yemişlerdi, döndüler" sözünü kullandı. Öte yandan dizinin yayın tarihine ilişkin detay verilmedi. Ancak "yakında Blu TV'de" notu düşüldü.

Sizce Behzat Ç.'nin yeni sezonu eski seyir zevkini izleyiciye sunar mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.