Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform! - Son Dakika
Üye Girişi

Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

21.06.2022 21:42
Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

Sevilen polisiye dizi Behzat Ç. yeni sezon ile uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Diziye ilişkin ilk fragman yayınlandı.

İlk kez 19 Eylül 2010'da yayınlanan ve 3 sezon devam eden Behzat Ç., o günden bu yana önemli bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Daha sonra BluTV tarafından dijital ortamda yeniden hayat bulan dizi, çeşitli nedenlerle iptal edilmişti. Ancak Behzat Ç. yeni sezonu ile geri dönüyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Blu TV'de!

İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adıyla 3 sezon yayınlanan dizi, samimi sohbeti ve olay örgüsüyle büyük bir kitleye hitap etti. 2019 yılında 4. sezonuyla Blu TV'de tekrar yayın hayatına başlayan dizi, iptal kararıyla sevenlerini üzmüştü.

Netflix'in yerli rakibi BluTV'den oyuncuları sevindiren haber

Dizinin ana karakteri Behzat Ç.'yi canlandıran Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile sevenlerine müjdeli haberi vermişti. Sonrasında da röportaj veren Beşikçioğlu, diziye ilişkin bazı ayrıntılara yer verdi.

Kadromuza yeni eklemeler olacak olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde hikayeyi gördüğünüz zaman sizi etkileyebiliyorsa, bu sanatçılar için yeterlidir.

Blu TV, yayınladığı Teaser ile Behzat Ç efsanesinin geri döndüğünü resmen duyurdu. Yayınlanan içeriğe göre dizinin yeni ismi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" olacak. Yeni sezon fragmanı "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la." cümlesiyle tanıtıldı.

Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform!

İçerikte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisine dair bazı bilgiler de verildi. Videoda Behzat Ç., cinayet büro komiserleri için "sürgün yemişlerdi, döndüler" sözünü kullandı. Öte yandan dizinin yayın tarihine ilişkin detay verilmedi. Ancak "yakında Blu TV'de" notu düşüldü.

Sizce Behzat Ç.'nin yeni sezonu eski seyir zevkini izleyiciye sunar mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2022 Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği! Apple'dan kritik karar: Yeni iPhone'larda isim değişikliği! Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz Fransa Büyükelçisi Magro: Bugün Türk-Fransız Kültür Derneği'nin 70.Yıldönümünü Kutluyoruz
Kaynak: Shiftdelete

Blu TV, Ankara, Eylül, BluTV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:17:43. #1.12#
SON DAKİKA: Behzat Ç.'den ilk fragman geldi: İşte yeni ismi ve yayınlanacağı platform! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement