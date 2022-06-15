Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri - Son Dakika
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Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri

15.06.2022 15:41
Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri

Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.

Behzat Ç dizisiyle tanıdığımız Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Hakim dizisi, dün yapılan final bölümüyle sona erdi. Twitter hesabından video paylaşan Beşikçioğlu, Behzat Ç yeni sezonu için müjde verdi.

Behzat Ç, yeni sezon ile seyircilerin karşısına çıkacak

İlk sezonu 2010 yılında yayınlanan dizi, ilk üç sezon sonrasında yayın hayatına uzun bir ara verdi. 2019 yılında BluTV ile anlaşma sağlayan ekip, 4. sezon ile seyircinin karşısına çıktı.

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2019 yılından bu yana çeşitli söylentiler ile gündeme gelen dizi, Beşikçioğlu'nun yaptığı paylaşım sayesinde Twitter gündemine o Beşikçioğlu'nun Twitter'da yazdığı "Behzat Ç", kısa sürede 18 bin beğeniye ulaştı.

Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri

Konu hakkında röportaj videosu da paylaşan Beşikçioğlu, "Kadromuza yeni eklemeler olacak olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde hikayeyi gördüğünüz zaman sizi etkileyebiliyorsa, bu sanatçılar için yeterlidir." ifadelerine yer verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, yer aldığı projelerdeki metinlerin Behzat Ç kadar güçlü etkiye sahip olmadığını belirtti. Yer aldığı projelerin Behzat Ç karakteri kadar güçlü bir karakterin yaratılması gerektiğinin altını çizen Beşikçioğlu, "Yeni kuşak diziler, karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine olay örgülerinin peşine takıldığı için sistem kendi içerisinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor." dedi.

Sevilen dizinin yeni sezonu için hangi yayın platformuyla anlaşma yapıldığı henüz açıklanmadı. Behzet Ç 5. sezonun BluTV'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Amirim dönüyor sıra sende https://t.co/szDcBGz9Az

— Ahmet Lutfi (@ahmet_lutfii) June 15, 2022

Amirim geri geliyor… https://t.co/pUiPH8DPKs

— Can Aynacı ???? (@canhoven) June 15, 2022

ALLAHHIMMM GOLLLLL GOOOLLLLLLL https://t.co/ENqNWtyB3W

— ???????? (@aklimagelmediof) June 15, 2022

Tekrar kazandık gailba #BehzatC https://t.co/53Qte1lNKV

— Mustafa (@mustafadmrc29) June 14, 2022

Siz Behzat Ç dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Erdal Beşikçioğlu, Twitter, Hakim, BluTV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Behzat Ç geri dönüyor: İşte sosyal medya tepkileri - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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