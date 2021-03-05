Behzat Ç. geri dönüyor! İşte sürpriz kadro

Türkiye televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. geri dönüyor. Üç sezon olarak planlandığı ve 'James Bond tarzı' bir karakterin yaratılacağı belirtilen yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.& ;

SENARYO EMRAH SERBES'E AİT

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi, senaryoyu da yazan Emrah Serbes yönetecek.





2011 yılında izleyicilerle buluşan ve 6 sezon sonra ekranlara veda eden Behzat Ç. geçen yaz dijital platform BluTV'de yeniden gösterime girdi.





10 bölümlük sezonun ardından BluTV, dizinin ikinci sezonunun yayınlanmayacağını açıkladı. Erdal Beşikçioğlu'nun bu kararda etkili olduğu iddia edildi.





BEŞİKÇİOĞLU DİZİDE YOK

Beşikçioğlu yaptığı açıklamada, kendisine danışılmadan alınan kararlardan dolayı dizide yer almayacağını duyurdu.



