Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor! - Son Dakika Magazin

Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor!

6 saat önce

BluTV, Behzat Ç'nin efsane karakterlerinden Ercüment Çözer'in başrolde olduğu ve yine Nejat İşler'in canlandıracağı SAYGI'yı duyurdu.

Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor!, System.String[]

BluTV, Behzat Ç'nin efsane karakterlerinden Ercüment Çözer'in başrolde olduğu ve yine Nejat İşler'in canlandıracağı SAYGI'yı duyurdu.


2020'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin 8 bölümden oluşacağı açıklandı.


BluTV'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım şu şekilde:


BluTV için #SAYGI vakti.


Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in hikayesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020'de sadece BluTV'de!



BluTV için #SAYGI vakti.


Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in hikayesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020'de sadece BluTV'de! ?? pic.twitter.com/CQ5alz5e8a


— BluTV (@BluTV) 16 Aralık 2019

Nejat İşler, Twitter, BluTV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı yeniden Ekrem Eray Arda oldu Kemal'in ölümü sonrası "Ich bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu Yeni evli çift, henüz düğün sürerken ayrılmaya karar verdi

Son Dakika Haberleri
00:08 Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı - Son Dakika Magazin
23:35 Kemal'in ölümü sonrası "Ich bin Çukur" etiketi sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika Magazin
21:58 Ünlü oyuncu Bella Thorne'un sütyenli paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin
21:39 Ömür Sabuncuoğlu ve Gupse Özay'dan imza günü - Son Dakika Magazin
21:39 Modoko 50. yılını Sevcan Orhan'la kutladı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 01:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]