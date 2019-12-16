Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor!

BluTV, Behzat Ç'nin efsane karakterlerinden Ercüment Çözer'in başrolde olduğu ve yine Nejat İşler'in canlandıracağı SAYGI'yı duyurdu.



2020'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin 8 bölümden oluşacağı açıklandı.



BluTV'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım şu şekilde:



BluTV için #SAYGI vakti.



Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in hikayesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020'de sadece BluTV'de!







BluTV için #SAYGI vakti.



Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in hikayesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020'de sadece BluTV'de! ?? pic.twitter.com/CQ5alz5e8a



— BluTV (@BluTV) 16 Aralık 2019